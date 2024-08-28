Nazilli Belediyesi, 5 Eylül'de Nazilli’nin kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir etkinlikle kutlayacak. Bu özel günde, ünlü sanatçı Haluk Levent Belediye Meydanı’nda ücretsiz konser verecek.

Haluk Levent rüzgarı esecek

Nazilli’nin tarihindeki önemli günlerden biri olan kurtuluş gününde, Haluk Levent’in sahne alacağı etkinlikler ile büyük bir kutlama gerçekleştirilecek. Sanatçının sevilen şarkıları ve sürpriz performansları, hem Nazilli halkına hem de çevre bölgelerden gelecek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik, şehir halkını ve çevre ilçe sakinlerini bir araya getirerek, Nazilli’nin tarihi ve kültürel mirasını onurlandırmayı hedefliyor. Etkinliğin detayları ve program hakkında bilgi, Nazilli Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Başkan Tetik: “Büyük bir coşku içinde kutlayacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Nazilli’nin kurtuluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak ve Haluk Levent’i şehrimizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nazilli’nin tarihini ve kültürel değerlerini yüceltmek için çok kıymetli bir tarih. Tüm Nazillili hemşehrilerimizi ve bu coşkuyu paylaşmak isteyen herkesi 5 Eylül’de Belediye Meydanı’na bekliyoruz” dedi.