Aydın’ın Nazilli ilçesinde mantar zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman (62), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Eşi Zeynur Salman hastanede tedavi altında.
Ormadan topladıkları mantardan zehirlendi
Aydın’ın Nazilli ilçesi Kavacık Mahallesi’nde, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman (62) ve eşi Zeynur Salman (54), ormandan topladıkları mantarları pişirip tükettikten sonra zehirlendi.
Olay sonrası sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan müdahalelerde Ertuğrul Salman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayati fonksiyonları devam eden eşi Zeynur Salman, Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Gözyaşlarıyla uğurlandı
Aydın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ertuğrul Salman için Nazilli Gül Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, Salman ailesinin yakınları, Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı.
Salman’ın cenazesi, Arslanlı Mahallesi’nde gözyaşlarıyla defnedildi.
Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, mantar zehirlenmesi olayına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, zehirlenmenin nedenlerini ve olası ihmalleri araştırıyor.