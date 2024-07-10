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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil le minibüs ün çarpıştığı kaza da sürücüler yaralandı.

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