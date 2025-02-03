Nazilli Belediyesi, çocukların sağlığını korumak adına ilçedeki oyun parklarında dezenfeksiyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak Atatürk ve 23 Nisan Parkı'ndan başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, belediye ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. İlçe genelindeki tüm oyun grupları dezenfekte edilerek, çocukların sağlıklı bir ortamda oyun oynaması sağlanıyor.

Viral enfeksiyonlara karşı önlem

Son yıllarda sıkça görülen el, ayak, ağız hastalığı gibi viral enfeksiyonlara karşı alınan bu önlemlerle, halk sağlığının korunması hedefleniyor. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini ve bu tür uygulamaların çocukların sağlığını ön planda tutarak sürdürüleceğini açıkladı.