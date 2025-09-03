*DOLANDIRICI NAZİLLİ POLİSİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU YAKAYI ELE VERDİ*

29.08.2025 günü C.B. ve Z.B. isimli yaşlı şahıslara kendini polis olarak tanıtan bir şahsın aradığı, evde ne kadar para ve altın varsa hepsini Sümer parka getirmesini söylediği,daha sonra Sümer park girişindeki otopark kısmında bir erkek şahsın gelip altınları ve parayı alarak ordan uzaklaştığı, konunun şüphelisine yönelik yapılan 60 saatlik kamera izlenmesi ile titiz çalışma sonucu Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli İ.Ü(2021doğumlu) olayın hemen ardından kısa bir sürede yakalayarak gözaltına alınmıştır.

Yakalaması yapılan İ.Ü. isimli şahıs 03.09.2025 günü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Daha huzurlu ve daha güvenli bir Nazilli için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak suçu önleme ve suçluyu yakalamaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.