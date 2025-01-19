Nazilli ilçesinde görev yapmakta olan aile hekimleri ile devlet hastanesi bünyesinde görev yapmakta olan hekimler ile tanışmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Devlet Hastaneleri arasında oluşturulan Dijital Entegrasyon sürecinde yürütülecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiler.



Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, Nazilli Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Yiğit Can Meral ve Nazilli Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu hekimi Dr. Ece Kundakoğlu, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Gamze Tüten, Dr. Barbaros Küçükoğlu, Uzm. Dr. Arzu Ateş katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin sunulması adına aile hekimleri ve Nazilli Devlet Hastane'sinde görev yapan hekimlerin daha koordineli çalışmaları için adım atılmış olduğu belirtildi.