Aydın Nazilli'de meydana gelen seyir halindeki araç yangınında, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, ancak araç tamamen küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek yangını 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen sürücü, Nazilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Yangın nedeniyle Aydın-Denizli karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 45 dakika süren soğutma çalışmalarının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.