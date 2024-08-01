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Türkar’ın yerine, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olan Yalçın Bilgiç getirildi. Yalçın Bilgiç, uzun yıllar Siyah İnciler’de futbol oynamış ve son dönemde altyapıda antrenörlük yapıyordu. Bilgiç, artık A takımın kalecilerini eğitmekle sorumlu olacak.

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Nazilli Belediyespor ’un uzun yıllar kaleciliğini yapan ve futbol culuk kariyerinin ardından kulüp içinde altyapı ve A takımda antrenörlük yapan Murat Türkar ’ın görevine son verilmesi, kulüp camiasında şaşkınlık yarattı.

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