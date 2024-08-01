Nazilli Belediyespor’un uzun yıllar kaleciliğini yapan ve futbolculuk kariyerinin ardından kulüp içinde altyapı ve A takımda antrenörlük yapan Murat Türkar’ın görevine son verilmesi, kulüp camiasında şaşkınlık yarattı.
Takımın kalecilerini eğitecek
Türkar’ın yerine, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olan Yalçın Bilgiç getirildi. Yalçın Bilgiç, uzun yıllar Siyah İnciler’de futbol oynamış ve son dönemde altyapıda antrenörlük yapıyordu. Bilgiç, artık A takımın kalecilerini eğitmekle sorumlu olacak.
Editör: Simge Akbulut