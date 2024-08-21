Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kaçış sırasında bir otomobile çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Sakarya Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik rutin bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında polis ekipleri, motosikletin sürücüsü T.D.’ye dur ikazı yaptı. Ancak, T.D. polis ekiplerinin uyarısına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında, Sakarya Caddesi üzerinde ilerleyen T.D., aynı yönde seyreden İ.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.D. yola savruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, T.D.’yi Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan ilk sağlık değerlendirmelerine göre, T.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası yapılan incelemelerde, T.D.’nin ehliyetsiz ve kasksız olarak trafiğe çıktığı tespit edildi. Polis, kazanın ardından T.D.’nin kaçış nedenlerinin ve olayın detaylarının belirlenmesi için soruşturma başlattı.