Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Devlet Karayolu güzergâhında bulunan ve uzayan dallarıyla tehlike arz eden ağaçların budama işlemlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, budanan ağaç dalları kış aylarında yakacak olarak kullanılmak üzere Park ve Bahçeler Şantiyesi’ne taşındı.

Belediye Başkanı’ndan açıklama

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, tehlike oluşturan ağaçların budama işlemlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Başkan Tetik, "Ekiplerimiz, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Budanan ağaç parçalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde personelimiz yakacak olarak kullanıma hazır hale getirecek. Önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere soğuk kış aylarında kullanmaları için verilecek" dedi.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını ve çözüm odaklı çalıştıklarını vurguladı. Tetik, "Bizim için vatandaşımızın talebi ve önerileri her zaman önemlidir. Öneri ve taleplerini değerlendirip ona göre çözüm üretmek düsturumuz. Biz Nazilli’yi halkımızla birlikte yönetiyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.