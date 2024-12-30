Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi'nde vatandaşların güvenliğini tehdit eden yaşlı çam ağacını keserek tehlikeleri önledi.

Nazilli Belediyesi saha ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çam ağacının ömrünü tamamladığı ve devrilme riski taşıdığı belirlendi.

Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgede meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla ağacı güvenli bir şekilde kaldırdı. Belediye ekipleri, güvenlik riski taşıyan benzer durumlara karşı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.