Saha ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ağacın ömrünü tamamladığı ve devrilme riski taşıdığı belirlendi.  Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgede meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, iş makineleri yardımıyla ağacı güvenli bir şekilde kaldırdı.

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Belediye ekipleri, güvenlik riski taşıyan benzer durumlara karşı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Çalışma sonrası alanda düzenleme yapılacağı ve gerekirse yeni ağaç dikimiyle bölgenin yeşil dokusunun korunacağı belirtildi.

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Muhabir: Mehmet Kemal