Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hafta sonu başlayan temizlik seferberliğinde ekipler, mahalle içerisindeki yol ve kaldırım temizliklerini aralıksız sürdürdü. Yol kenarlarında biriken yabani otlar ve kuru dal parçaları tırpanlanarak biçildi. Ayrıca, çevrede kötü görüntü ve aşırı sıcaktan kaynaklanabilecek kokuya neden olan unsurlar da temizlendi.

Temizlik devam ediyor

İsabeyli Mahallesi'nde başlatılan temizlik çalışmaları, önümüzdeki günlerde Dallıca Mahallesi'nde devam edecek. Ekipler, mahalle içerisindeki yol ve sokakları süpürerek, çevredeki temizliği sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürecek. Temizlik işlemleri sırasında, yol kenarındaki yabani otlar ve kuru dal parçaları yine tırpanlanacak ve biçme işlemleri gerçekleştirilecek.

Önlemler alındı

Ekipler, temizlik çalışmalarında çevrede kötü görüntü ve aşırı sıcaktan kaynaklanabilecek koku sorunlarını önlemek amacıyla gerekli önlemleri aldı.