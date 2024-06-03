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Olay yeri inceleme ekipleri ve polis detaylı çalışmalarını sürdürürken, Mehmet Özpınar'ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.

Ancak içeride karşılaştıkları manzara, herkesi derinden etkiledi. Mehmet Özpınar, yatağında silahla vurulmuş halde bulundu. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

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Mehmet Özpınar (35), uzun süredir haber alınamayan bir durumdaydı. Endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hızla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Özpınar'ın yaşadığı daireye giriş yaptılar.

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