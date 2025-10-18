Nazilli’de Tüketici Hakem Heyeti ve Mal Müdürlüğü Aydın’a Taşındı: Vatandaş Tepkili

Nazilli Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Mal Müdürlüğü ile Tüketici Hakem Heyetinin Nazilli Kaymakamlığı binasından kaldırılarak Aydın’a taşınması, ilçe halkı arasında büyük tepkiye neden oldu. Vatandaş soruyor Nazilli bu kadar sahipsiz mi

Vatandaşlar, artık herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili şikâyetlerini iletebilecekleri bir merci kalmadığını belirterek duruma isyan etti. Aynı şekilde Mal Müdürlüğü işlemleri için de vatandaşlar, ödemelerini nereye yapacaklarını ve kime başvuracaklarını bilmediklerini ifade etti.

Nazillililer arasında “Nazilli’nin il olmasını engelleyecek kapsamda bir çalışma mı yürütülüyor?” sorusu sıkça dillendirilmeye başladı. İlçedeki birçok kamu biriminin Aydın’a taşınması, bu iddiaları güçlendiriyor.

Türkiye genelinde 40 ilden büyük bir ilçe olan Nazilli’nin, bugüne kadar hiç bu kadar yalnız bırakılmadığını söyleyen vatandaşlar, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerini göreve çağırdı.

Vatandaşlar, “Bu işin sonu nedir, maksat nedir bilmiyoruz. Hiç kimse de açıklama yapmıyor.” diyerek tepkilerini dile getirdi.