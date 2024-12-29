Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Yazırlı Mahallesi Karıncalı Dağı Peynir Yaylası mevkisinde meydana gelen kazada, uçuruma düşen motosikletin sürücüsü Cihan Atıcı, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası hızlı müdahale

Cihan Atıcı’nın motosikleti, gezintiye çıktığı sırada uçuruma düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla birlikte bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazide yoğun bir çalışma sonrası Atıcı'ya ulaştı ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Helikopterle hastaneye sevk

Atıcı'nın hastaneye sevk edilmesi için Aydın İl Jandarma Filo Komutanlığı’ndan helikopter talep edildi. Sikorsky tipi helikopterle kazanın olduğu bölgeden alınan Atıcı, Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü. Atıcı’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.