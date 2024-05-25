Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, şüpheli MK isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Operasyon kapsamında MK'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen MK, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamalarıyla yargılanacak.