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Aydın'ın Nazilli ilçesinde N.T isimli şüpheli şahsın ikametine baskın yapıldı. Yapılan aramada 132 gram metamfetamin, 23 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltı na alınan N.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.

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