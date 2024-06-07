Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde N.T isimli şüpheli şahsın ikametine baskın yapıldı. Yapılan aramada 132 gram metamfetamin, 23 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Editör: Engin Keskin