Kemal ALTAN

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir tacirleri ile amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

"Narko Nazilli" ekipleri son operasyonda Aydın iline yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan S.T. isimli şahsı takibe aldı. Dün gece yapılan nefes kesen kovalamacanın ardından S.T. yakalandı.

Araçta yapılan adli aramada narkotik köpeği CAT, aracın bagaj kısmına zulalanmış olan eroin isimli uyuşturucu maddeyi buldu. Narkotik ekipleri devam eden çalışmalarda S.T. isimli şahsın uyuşturucu madde sakladığı ikamette adli arama gerçekleştirdi. Toplamda 3 kg eroin ele geçirilirken, bu miktarın Aydın ilindeki en yüksek eroin yakalaması olduğu öğrenildi. Ayrıca, ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Zehir taciri S.T., emniyetteki işlemlerin ardından bugün mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı.