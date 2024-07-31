Nazilli'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. İl dışından Nazilli’ye uyuşturucu madde sokmaya çalışan Y.H.D. ve F.Y. isimli iki zehir taciri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şahıslar cezaevine gönderildi

Narkotik ekipleri, Kuyucak ilçesinde dur ihtarına uymayan şüpheli araçları takip etmeye başladı. Nefes kesen kovalamacanın ardından, şüpheliler aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 75 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.H.D. ve F.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan Y.H.D. ve F.Y., cezaevine gönderildi.