Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ovacık, Güzelköy ve Dereağzı mahallelerinde kapsamlı yabani ot temizliği, biçme, budama ve süpürme çalışması yaptı.

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İlçe genelindeki boş araziler, parklar ve kavşak ile refüj alanları olmak üzere, yol ve kaldırımlarda sürdürülen yabani ot biçime çalışmalarına kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Kentin her bir noktasında periyodik olarak devam eden çalışmalarıyla ilçe sakinlerinin çevre konforu arttırmayı hedefleyen ekipler, kırsal mahallelerin yol kenarları ve mahalle içindeki sokaklarında yabani ot temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor.

Günün erken saatlerinde Ovacık, Güzelköy ve Dereağzı mahallelerinde kapsamlı yabani ot temizliği, biçme, budama ve süpürme çalışması yapan ekiplerin en ücra mahalleler de dahil olarak çalışmalarını sürdüreceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “belirlenen plan ve program çerçevesinde ilçe genelinde yabani ot biçme çalışmalarının tüm hızıyla devam edecek. Bu çalışmalar ile çevrenin daha ferah görünüme sahip olmasının yanı sıra zararlı böcek ile haşerelerin oluşmasını ve barınmasını önlemiş oluyoruz. Yapılan bu çalışmalarımıza halkımızın da hassasiyeti göstererek destek vermesini önemle rica ediyoruz” dedi.