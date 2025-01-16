Nazilli Belediyesi, Hamzallı Mahallesi’nde yıllardır süregelen yol sorununu çözerek büyük bir başarıya imza attı. Şehir merkezine sadece 5 kilometre mesafede olmasına rağmen, her yağmurda çamurla kaplanan yol, artık parke taşlarıyla döşenerek kullanılabilir hale getirildi.

50 yıldır çözüm bekleyen yol, sonunda yapıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Tetik'in girişimleriyle yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerine büyük rahatlık getirdi. 50 yıl boyunca çözüm bekleyen yol, başkan Tetik'in önderliğinde kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Yıllarca çamur içinde kalan vatandaşlar, artık daha temiz ve güvenli bir yol üzerinde yürüyebileceklerinin mutluluğunu yaşıyor. Mahalle sakinleri, "Evden çıkmak bile işkenceydi. Şimdi ise ev terliğiyle bile dışarı çıkabiliyoruz" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.