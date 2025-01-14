Edinilen bilgilere göre olay, Nazilli ilçesinde saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 194 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatı katısında meydana geldi.



Komşuları, 60 yaşındaki Hülya Tarmaşır’ı evinde ziyaret etmek için evine gitti ve evde bulamadılar. Aramak için evin çatısına çıktılar. Çatıda komşuları Hülya Tarmaşır’ı demirde asılı halde buldular.

Komşuları hemen 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının ölmüş olduğunu belirledi. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Adrese gelen polis olay yeri ekipleri çalışmalarda bulunurken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı kadının ölüm nedeninin belirlenmesi için Hülya Tamaşır’ın cenazesini Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesini kararlaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kadının çatı katında kendisini asarak yaşamına son vermesi ise mahalle sakinlerince ve komşularınca üzüntü ile karşılandı.