Nazilli Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları seromoniyle açıldı. Yaz okulu farklı branşlarda toplamda 500 öğrenciyle 4 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yaz spor okulları açılış töreni gerçekleştirildi. Nazilli Gençlik Spor İlçe Müdürü Güven Eker’in ev sahipliğindeki açılışa Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Baycan Taşdemir, Gençlik Merkezi ve İlçe Sporda görevli antrenörler, sporcular ve çok sayıda veliler katıldı.

MİNİ GÖSTERİ YAPTILAR

Yaz spor okulları kapsamında voleybol, karate, tekvando, jimnastik, badminton, atletizm, satranç, yüzme, boks, futbol, hentbol, wellnes toplam 13 branşda yaz boyu ve yıl boyu kurslar ücretsiz olarak devam edecek. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Kayhan Karakaş’ın sunumuyla başlayan açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Daha sporcular seromoniyle salondaki yerlerini aldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker yaptı. Ardından sporcular alanlarında mini gösteri yaparak açılış sona erdi. Gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Nazilli’de Yaz Spor Okulları 4 Temmuz Pazartesi günü itibariyle uzman antrenörler eşliğinde başlayacak.

“SAĞLIKLI BİR NESİL”

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker yaptığı konuşmada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Okulları, bir yıl boyunca ücretsiz olarak sporcularımıza hizmet veren, her biri kendi branşlarında çok değerli antrenörlerimiz ve çok kıymetli sporcularımızla beraber yürüttüğümüz bir çalışma. Şu anda burada aramızda olmayan Türkiye şampiyonasında ve grup müsabakalarında olan sporcu arkadaşlarımız da var. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Ancak inanıyoruz ki tekvandoda, jimnastikte, atletizmde, satrançta ve ismini sayamadığım birçok branşta önemli arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz var. Onlara müsabakalarında başarılar diliyorum. Bizlere verdiğiniz destek nedeniyle siz değerli velilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlıklı olabilmesi, sağlıklı bir nesil olabilmek için spor hayatımızda çok büyük bir yer tutuyor” dedi.

Editör: Kemal Altan