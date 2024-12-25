Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’, unutulmaz bir müzik şöleniyle vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Türk halk müziği Nazilli’de yankılandı

Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun düzenlediği ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Orhan Yeşiltepe’nin yönetiminde sahnelenen konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinliğin sunuculuğunu Nurseren Şanlıtürk üstlendi. Halk müziğinin farklı yörelerden derlenmiş eserleri seslendirilirken, izleyiciler de alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti.

Başkan Tetik’ten büyük projeler mesajı

Konser sonrası sahnede bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Türk Halk Müziği’nin birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: “Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar her yöremiz bizim zenginliğimizdir. Türk Halk Müziği, bu zenginliği birleştiren bir kültür mirasıdır. Hayalim, bu koroyla tüm Türkiye’yi dolaşmak ve bu güzel ruhu ülkemizin dört bir yanına taşımaktır.”

Nazilli’ye yakışan yeni projeler yolda

Başkan Tetik, konuşmasında Nazilli’nin kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak modern bir salona ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tetik, “Nazilli’miz, sanatın ve kültürün her dalına değer veriyor. Görev sürecimde bu kente bin kişilik modern bir salon kazandırmak istiyorum. Nazilli’mizin bunu fazlasıyla hak ettiğine inanıyorum” diye konuştu.

‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’, Nazilli halkını Türk Halk Müziği çatısı altında bir araya getirerek, 2024 yılına müzik dolu bir başlangıç yaptı. Belediye bünyesindeki koroya vatandaşların ilgisi yoğun olurken, Başkan Tetik’in yeni projeleri de büyük heyecan yarattı.