Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gerçekleşen konser, hem Başkan Dr. Ertuğrul Tetik hem de pek çok sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Koroya eşlik eden solistler, Susuz Yaz'dan Al Yazmalım'a, Mahmut Hoca'dan Muhsin Bey'e kadar unutulmaz şarkıları seslendirdi. İkonik Yeşilçam müzikleri, sanatseverleri geçmişe götürerek duygusal bir yolculuğa çıkardı. Başkan Tetik, konser sonunda koristleri ve solistleri tek tek tebrik ederek emekleri için teşekkür etti.

14 Haziran'da gerçekleşecek olan 99. yaş kutlamalarında sahne alacak olan Levent Yüksel'in konseri de büyük bir heyecanla bekleniyor.