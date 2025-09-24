Nazilli’de Yılın Ahisi Belli Oldu



50 yıllık berber Ahmet Barın’a şed kuşatıldı



Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen 38. Ahilik Haftası programında, 50 yıllık erkek berberi Ahmet Barın “Yılın Ahisi” seçilerek şed kuşatıldı.



Hangar Kafe’de gerçekleştirilen programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkçü, Nazilli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ile oda üyeleri katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, “Ahilik birliğin, hikmet ve ticaretin ahlakla buluşmasıdır. Birlikte hamd, şükür ve kanaat vardır. Manevi değerlerin, emeğin ve kültürün muhafızıdır. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.



AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü ise Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, dürüstlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve ahlakın timsali olduğunu vurgulayarak, “Ahilik geleneğini yaşatan her bir esnafımız, bu toprakların kültürünü ve maneviyatını geleceğe taşımaktadır. Ahlaklı ticaret, güçlü toplumun temelidir” ifadelerini kullandı.



Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan da esnafın toplumsal önemine dikkat çekerek, “Sizler artık ustasınız, aynı zamanda eğitimcisiniz. Topluma ahlak ve görgü kurallarını öğretiyor, bir kontrol mekanizması oluyorsunuz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından İsabeyli Mahallesi’nde 50 yıldır berberlik yapan Ahmet Barın’a şed kuşatılmasıyla program sona erdi.