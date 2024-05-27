Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık bin 200 metrekare alanda deforme olan eski yol iş makineleri ile kazınarak stabilizasyon işlemi için hazır hale getirildi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, yaptığı açıklamada: "Kısa sürede Nazilli'mizin pek çok noktasında sorunları hızla çözdük. İsabeyli'de bu noktalardan biri. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiriyor. Temizlik, yol yapım, istinat duvarı inşası, parklarda ot biçme gibi çeşitli kalemlerde işlerimiz rutin olarak yürütülüyor." dedi.