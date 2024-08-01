Nazilli’nin yeşil alanlarının tamamında bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Çayı’nın Turan Mahallesi kısmı ile Yeşil Mahalle tarafındaki Şehitler Parkı yürüyüş yolunun bakım ve temizliğini yaptı. Çayın her iki tarafındaki yürüyüş yolları üzerinde kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler kaldırım ve yeşil alanlardaki yabani otları baştan sona temizleyip uzayan çimleri biçti. Süs bitkileri üzerindeki kurumuş dalları da budayan ekipler biçme sonrası çevreye yayılan ot ve çöplerin tamamını tırmık ve süpürgelerle temizledi.

Çalışmalar devam edecek

Sorumluluk sahamız içerisindeki tüm yeşil alanlarda bu çalışmaların devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerimizin emeklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarıyla yeşil alanlarımız ve yürüyüş yollarımızda ot biçme, budama ve temizlik yaparak hem görsel hem de sağlıklı ortamlar sağlarken halkımızın yoğun olarak kullandıkları bu alanları ferah bir görünüme kavuşturuyorlar. Ekiplerimiz rutin çalışmalarının yanı sıra periyodik aralıklar ile bu tür genel çalışmaları planlanan programlar çerçevesinde yapmaya devam edecek” dedi.