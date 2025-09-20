Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede zeytinliğe sıçrayarak 4 dönüm alanda büyük zarara yol açtı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tarım arazisinde başladı, zeytinliklere sıçradı

Nazilli ilçesine bağlı bir tarım arazisinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde çevresindeki zeytinliklere sıçradı ve büyük bir alanda zarara yol açtı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahalede bulunarak yangının daha da yayılmasını engelledi.

Yangında 4 dönüm alan zarar gördü

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangın nedeniyle 4 dönümlük zeytinlik alan büyük zarar gördü. Çiftçilerin tarlalarında ciddi maddi kayıplar yaşandı.

Soruşturma başlatıldı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, Nazilli Belediyesi ve diğer yetkili kurumlar olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.