Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, LGS sınavında 500 tam puan alarak Nazilli'nin gururu olan Alara Yılmaz'a plaket ve hediye takdim etti.

Alara Yılmaz'ın başarı hikayesi

Nazilli'nin Beş Eylül Ortaokulu öğrencisi Alara Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'nde 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu üstün başarısından dolayı, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik tarafından plaket ve hediye ile onurlandırıldı.

Başkanlık makamında ödül töreni

Alara Yılmaz, annesi, kız kardeşi ve öğretmeni ile birlikte Nazilli Belediye Başkanlığı makamına geldi. Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, Alara'ya plaket ve hediye takdim ederek onu tebrik etti. Başkan Tetik, Alara'nın başarı hikayesini dinledikten sonra, geleceğe dair planlarını sordu ve ona tavsiyelerde bulundu.

Başkan Tetik'in tebrik mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Alara Yılmaz'ın başarısının Nazilli'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti. Başkan Tetik, "LGS'de birinci olarak Nazilli’mizin adını en güzel şekilde duyuran, bizleri gururlandıran Beş Eylül Ortaokulu öğrencisi Alara'yı makamımda ağırlamaktan onur duydum. Türkiye birincisi olarak bizlere büyük bir onur ve mutluluk yaşattı. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyor, onu yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ediyor, Alara'nın başarılarının devamını diliyorum. Güzel kızımızın yolu da bahtı da açık olsun," dedi.

Başkan Tetik, Alara'ya geleceğe dair planlarını sordu ve ona tavsiyelerde bulundu. Alara'nın eğitim hayatında ve gelecekte de aynı başarıyı devam ettirmesi için teşviklerde bulunan Tetik, onun bu başarısının diğer öğrencilere de örnek olmasını diledi.