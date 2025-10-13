Nazilli'nin Yeni Emniyet Müdürü Erdal Esen Oldu

Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yeni atamalar kapsamında, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erdal Esen atandı. Uzun yıllardır emniyet teşkilatında önemli görevlerde bulunan Esen, yeni görevine resmen başladı.

Nazilli gibi önemli ve büyük bir ilçede göreve başlayan Müdür Esen'in, ilçedeki huzur ve güven ortamının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Vatandaş odaklı ve etkin polislik anlayışıyla tanınan Esen'in, Nazilli’de güvenlik hizmetlerine yeni bir ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

Öte yandan, Aydın genelinde birçok ilçede de Emniyet Müdürlüğü kadrolarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda;

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy,

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp,

İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre,

Çine İlçe Emniyet Müdürü Öner Oflaz,



Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Yeni atamalarda ayrıca;

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pircem Kotan,

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım,

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya,

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Rasim Demirelli,

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Başkomiser İzzettin Engin,

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği'ne ise Başkomiser Sebahattin Öztürk atandı.



Yeni görevine başlayan Erdal Esen’e başarılar diler, Nazilli halkı adına hayırlı olmasını temenni ederiz.