Nazilli’nin yeni kaymakamı belli oldu

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, yayınlanan kararname ile Nazilli Kaymakamlığı’na atandı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı olarak görev yapacak.Merakla beklenen kaymakamlık kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı’na atandı. Nazilli Kaymakamlığı’na ise Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan atandı. Kaymakam Kan, 31 Mart’ta görevinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurmuştu.

HURİYE KÜPELİ KAN KİMDİR?

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Güneykaymakamlığı yapmıştır. Daha sonra Hasankeyf ilçesine atanmıştır. 26 Ekim 2003 - 8 Ekim 2005 tarihleri arasında Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. Göreve başladıktan sonra ilk iş olarak Hasankeyf'te okula gönderilmeyen 24 kızı okula başlatan Küpeli, 190 yaşlı, kimsesiz, dul, yetim ve engelli vatandaşın yararlanacağı bir de aşevi yaptırmıştır. Çabalarını Hasankeyf'in layık olduğu turizm potansiyeline kavuşturulması ve yöredeki kadınların durumunun iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmaktadır. İlçenin Üçyol köyündeki bir mağarayı jandarmanın da katkısıyla kadınlar kahvesine dönüştürmüştür. 2014 yılında Osmaniye Vali yardımcısı olarak atandı. 1 Eylül 2018 tarihinde Adana Vali yardımcısı olarak atandı.1 Aralık 2023 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için istifa etti.

Editör: Kemal Altan