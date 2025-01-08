Nazillispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren bir takım olarak zorlu bir sezon geçiriyor. Sezonun ilk yarısını düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan ekip, Antalya kampındaki performansıyla umut verdi. Kamp döneminin ilk hazırlık maçında 24 Erzincanspor ile karşılaşan Nazillispor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Takımın gollerini Oğuzhan Akgün, Zahit Fındık ve Miraç Furkan Türközü (penaltıdan) kaydetti.

"Performansımız gelecek adına umut verici"

Yeni teknik direktör Muzaffer Taşkın yönetimindeki ilk maçta olumlu bir görüntü sergileyen Nazillispor, hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koydu. Taşkın maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın sahada gösterdiği performans gelecek adına umut verici" şeklinde konuştu.

Takımın başkanı Şahin Kaya ise teknik heyet ve oyuncularla gerçekleştirilen toplantıda, takımın kamp dönemini verimli geçirdiğini ve ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Nazillispor, devre arası transfer dönemini de değerlendirerek kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.