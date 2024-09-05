TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Nazillispor, transferde hareketli günler yaşıyor. Takım, Beşiktaş altyapısından yetişen ve son olarak Edirnespor forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu İlkay İşler ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısında yetişen, 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Edirnespor formasıyla 3'üncü Lig'de 10 maça çıkan İlkay, 547 dakika sahada kalıp 1 gol atmıştı. Ayrıca, Nazilli Belediyespor Derneği'nin genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 11 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.