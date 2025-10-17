TFF 3. Lig 4.Grup ekiplerinden Nazillispor hocasını buldu. Nazillispor’un eski hocası Yüksel Yeşilova ile anlaşma sağlayarak eski yuvasına tekrar döndü.

Nazillispor, teknik direktör arayışını tamamladı. Son olarak TFF 2. Lig ekibi Adanaspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam Yüksel Yeşilova, 3. Lig 4. Grup temsilcisi Nazillispor ile anlaşma sağlaması Nazillispor camiasında da sevinçle karşılandı.

Tecrübeli teknik adam Yüksel Yeşilova TFF 2. Lig ekibi Adanaspor’daki görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından ülke genelindeki çok sayıda kulüpten kısa süre içerisinde teklif almasına rağmen tercihini eski kulübü Nazillispor’dan yana kullandı.

-Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, ‘Ben Nazilli’yi ve Nazillisporu çok seviyorum. Onun için tekrar Nazilli’deyim’

Teknik Direktör Yüksel Yeşilova, “Ben Adanaspor gibi büyük bir kentin takımında çok mücadele verdim. Teknik adamlığımın yanı sıra futbolu çok sevdiğim için maddi açıdan da çok destek oldum. Ama artık dayanamadım ve ayrılma kararımı vererek alacaklarımdan da feragat ederek ayrıldım.

Adanaspor’dan ayrılmamın kısa bir süre içerisinde duyulmasının ardından çok sayıda kulüpten teklif aldım. Aldığım bu tekliflerin içerisinde eski kulübümün teklifini kabul ettim. Çünkü Nazilli’de çok samimi dostlarım var. Nazilli’yi ve Nazillisporu’da çok seviyorum.

İşte bu çok sevdiğim dostlarımın tekliflerini kıramayarak tekrar Nazilli’ye geldim. Bundan böyle inşallah Karşıyaka maçında da en iyi sonucu almaya çalışacağız” dedi.