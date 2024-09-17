TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor’da, eski ve mevcut başkanların banka hesaplarına vergi borcu nedeniyle haciz işlemi uygulanması kulüpte şok etkisi yarattı. 2022 yılında yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği, kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutuluyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı, Nazillispor’un 6 başkanına yönelik ödenmeyen vergi borçları nedeniyle bloke işlemi gerçekleştirdi.

Altı başkanın hesaplarına haciz konuldu

Nazillispor’un eski başkanları Özgen Türker, Nurettin Özkat, Soner Yelkovan, Ünal Önal, Ali Ertürk ve mevcut başkan Şahin Kaya’nın hesaplarına 13 Eylül Cuma günü Nazilli Vergi Dairesi tarafından haciz konuldu. Eski başkanlardan Nurettin Özkat'a 41 bin TL, Özgen Türker'e 80 bin TL, Soner Yelkovan'a yaklaşık 1,5 milyon TL, Ali Ertürk'e 312 bin TL, mevcut Başkan Şahin Kaya'ya 1 milyon 94 bin TL ve Ünal Önal'a ise yaklaşık 3 milyon TL borç bildirildi.

Bu gelişme, kulüp yöneticileri arasında şaşkınlıkla karşılandı. Başkanlık dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulmaları, kulüp yönetiminde uzun vadeli mali planların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Nazillispor yönetimi, bu borçlarla ilgili hukuki süreç başlatmayı değerlendiriyor.