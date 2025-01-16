TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı bulunan Nazillispor, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak sezon başında yollarını ayırdığı iki eski oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı. Kulüpsüz kalan santrfor Mert Utku Çarkçı ve stoper Onur Yeniçulha, siyah-beyazlı ekibe geri döndü. Sezon başında lisansları çıkarılmış ancak karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmeleri feshedilen iki oyuncu, yeniden Nazillispor forması giyecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan 27 yaşındaki forvet Mert Utku Çarkçı, futbola Galatasaray altyapısında başladı ve Çanakkale Dardanel, Tekirdağspor, Sancaktepe FK gibi birçok kulüpte forma giydi.

Nazillispor altyapısının ürünü olan 24 yaşındaki stoper Onur Yeniçulha ise bu sezon başında takımın formasıyla 2 maça çıktıktan sonra ayrılmıştı. Transfer yasağı nedeniyle dış transfer yapamayan Nazillispor, eski oyuncularını yeniden kadrosuna dahil ederek bu durumu avantaja çevirdi. Teknik ekip, her iki oyuncunun da takıma önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Nazillispor, taraftarlarının desteğiyle ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kulüp yetkilileri, takımı başarıya taşımak adına saha içinde ve dışında gereken tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti.