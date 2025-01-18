Türkiye 2. Lig 18. haftasında oynanan mücadelede Nazillispor, evinde ağırladığı Giresunspor’u 4-2 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı bol gollü geçti

Maçın henüz 5. dakikasında Ali Akçay'ın golüyle Giresunspor 1-0 öne geçti. Ancak Nazillispor, 15. dakikada Taşkın Çalış’ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Bu golün ardından 17. dakikada Zahit Fındık'ın şutu Nazillispor'u 2-1 öne geçirdi. 28. dakikada Taşkın Çalış bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 3-1 Nazillispor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Nazillispor ikinci yarıda da üstündü

İkinci yarıda 84. dakikada Oğuzhan Akgün, takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti. Giresunspor, 90. dakikada Şenel Aydemir’in golüyle skoru 4-2’ye getirse de maçın kazananı Nazillispor oldu. Bu galibiyetle Nazillispor, 12 puanla ligde 15. sırada yer aldı.