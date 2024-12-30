TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 9 puanla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamlayan Nazillispor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

İkinci yarı için umutlu yorumlar

Nazillispor, zorlu ilk devrenin ardından ikinci yarı hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde start verdi. Takım, ilk devrede yaşadığı zorluklara rağmen morallerin yüksek olduğunu belirterek ikinci yarı için umutlu olduklarını ifade etti.

İzinli oyuncular katılmadı

İdmana Almanya'da düğün hazırlıkları nedeniyle Zahit Fındık ile izinli olan Nicolo Avellino, Kürşat Babamoğlu, Bayram Enes An, Furkan Balaban ve Selçuk Hakalmaz katılmadı. Fırıloğlu, izinli oyuncuların takıma katılmasının ardından eksiksiz bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Fıkstür avantajı vurgusu

Teknik Direktör Fırıloğlu, takımının moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıda fikstür avantajımızı da iyi kullanarak çıkışa geçmeyi hedefliyoruz. Bunu oyuncularımızın tümü istiyor. Çünkü biz iyi bir takımız. Tüm Nazilli halkımızın ve taraftarlarımızın da bunu bilmesini istiyoruz," dedi.