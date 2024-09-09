Nazillispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yaptı. İlk iki haftayı puansız kapatan takım, ne gol atmayı başarabildi ne de galibiyet elde edebildi. Sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci haftada evinde Vanspor'a 3-0 yenildi. Bu mağlubiyetler taraftarları ve takımı hayal kırıklığına uğrattı.

Teknik Direktör Özkan Kılıç, takımın toparlanacağına dair umutlu olduğunu belirterek, zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kılıç, "Takımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni gelen oyuncularımızı adapte etme sürecindeyiz ve oyun sistemimize alışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sabırlı olunmasını istiyoruz. Takımın oyun düzeninin oturması için biraz zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Nazillispor’da sadece sahadaki performans değil, bilet fiyatlarının yüksekliği de taraftarlar arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na İlçe Stadı'nın kullanım hakkı için 380 bin TL ödeyen yönetim, kapalı tribün bilet fiyatlarını 150 TL olarak belirledi. Bu fiyat, taraftarların tepkisini çekti ve bazı kesimlerde hayal kırıklığına neden oldu.

Nazillispor, ilerleyen haftalarda hem performansını yükseltmek hem de taraftarlarının gönlünü kazanmak için çalışmalarını sürdürecek.