TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, sezonun açılış maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü. Maçın 13’üncü dakikasında yediği golle geriye düşen Nazilli ekibi, 45’inci dakikada Serkan Güler’in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı ve ilk haftayı puansız kapattı.

Kırmızı kart maçın kaderini değiştirdi

Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç, maç sonrasında yaptığı açıklamada, erken yedikleri gol ve Serkan Güler’in kırmızı kartının oyunu olumsuz etkilediğini belirtti. Kılıç, “İlk yarıda yediğimiz gol ve ardından gelen kırmızı kart takımımızı zor duruma düşürdü. 10 kişiyle rakip kalede gol aramamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık” dedi.

Hedef Vanspor maçı

Teknik direktörlük görevine geçen hafta başlayan Özkan Kılıç, takımdaki eksikleri gördüklerini ve bu eksiklikleri hafta içinde yapacakları çalışmalarla gidermeye çalışacaklarını söyledi. Kılıç, “Bu mağlubiyet, eksiklerimizi görmemiz açısından önemliydi. Hafta boyunca bu hatalar üzerine çalışacağız ve sahamızda oynayacağımız Vanspor maçında bu kaybı telafi etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer yasağı kalktı

Sezona hazırlık sürecinde transfer yasağını kaldırarak güçlenen Nazillispor, Giresunspor karşısında beklenen performansı sergileyemedi. Geçtiğimiz hafta göreve gelen Teknik Direktör Özkan Kılıç’ın takıma uyum süreci devam ederken, taraftarlar gelecek maçlardan umutlu. Takımın yeni transferlerle birlikte güçlenmesi ve önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.