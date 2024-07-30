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Kariyerinde 24 Anagold Erzincan spor , Karacabey Belediyespor, Turgutluspor, Diyarbekirspor, Amed Sportif, Bandırmaspor, Boluspor, Kastamonuspor, Sivas Belediyespor, Erbaaspor, Altınordu, Akçaabat Sebatspor ve Sandıklıspor formalarını terleten Sinan Akaydın, toplamda 355 maçta 102 gol kaydetti. Deneyimli golcünün, Nazillispor’un hücum hattına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Nazillispor , yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için imza şovlarına devam ediyor. Karadeniz ekibi 52 Orduspor Futbol Kulübü'nün yeni sezonda kadroda düşünmediği tecrübeli forvet Sinan Ak aydın , Naz-Naz'ın radarına girdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu 52 Orduspor'da 8 gol atan 29 yaşındaki oyuncu, Nazillispor'dan gelen teklifi değerlendirme aşamasında.

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