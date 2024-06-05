Nazilli Belediyesi'nin desteğini çekmesiyle TFF 2. Lig ekiplerinden Nazillispor, belediyeye ait tesislerden çıkarılma kararıyla şok yaşadı. Kararın ardından kulüp, tesisleri boşaltmak zorunda kalacak.

Nazillispor, belediyenin tesisleri kullanma hakkını geri çekmesiyle büyük bir darbe aldı. Şirketleşme kararından sonra Nazilli Belediyesi, Nazillispor'dan desteğini çekti. Nazilli Belediyesi Meclisi, oy çokluğuyla aldığı kararla Nazillispor'un kullandığı Esat Ergüler Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri, Pınarbaşı Sahası ve Sümer Sahaları'nı kulübün kullanımına kapattı. Bu karar, kulübün tesisleri boşaltmasını gerektiriyor.

Böyle bir bütçemiz yok

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, belediyenin profesyonel spor kulüplerine yardım yapmasının kanunen yasaklandığını belirterek, "Nazilli Belediyespor, Nazillispor A.Ş.'ye dönüştü. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, profesyonel spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmamız mümkün değil" dedi. Yılmaz, bütçelerinin de kısıtlı olduğunu ve Nazillispor'a aylık 2-3 milyon TL bütçe ayıramayacaklarını söyledi.

Amatör branşlara destek vereceklerini belirten Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, "Yine futbol için, Nazilli’nin sporu için ne gerekiyorsa amatör spora destek vereceğiz. Tüm amatör spor kulüplerine maddi manevi destek olacağımızı seçim beyannamemizde söylemiştik. Nazillispor bizim markamızdır. Elimizden ne geliyorsa yardım yapmaya söz vermiştik ancak günümüz koşullarında borcunun çok fazla olması, hem de kulübü yöneten beyefendinin yüksek miktarlarda isteğini karşılamamız mümkün olmadığı için bu kararları aldık. Orada öğrenci yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

Yeni teknik direktör arayışları

Nazillispor, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarına başladı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, teknik direktörlük için Yüksel Yeşilova ile görüşmelere başladı. Yeşilova'nın ekibiyle birlikte Nazilli'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.