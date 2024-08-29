TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda transfer yasağını kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı kulüp, Pazar günü Giresunspor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçı öncesinde yeni transferlerinin lisanslarını çıkararak sahaya tam kadro çıkma hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer yasağını yaklaşık 1 yıl sonra açan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, kulübün borçlu olduğu 18 dosyanın tamamını çözdüklerini ve eski futbolcular Merter Estik, Zekeriya Topayan ve Alim Harlak'ın alacaklarını ödediklerini açıkladı. Lisansların Giresunspor maçına yetiştirileceği belirtildi.

Nazillispor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 5 yeni futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Bu isimler arasında altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Ender Güneş, Fenerbahçe ve Gaziantep FK altyapısında yetişmiş, Nazillispor altyapısında da forma giymiş 20 yaşındaki orta saha Yusuf Mert Yıldırım, 1922 Konyaspor altyapısından yetişen ön libero Mücahit Kaya, daha önce Nazillispor altyapısında oynayan Onur Yeniçulha ve Elazığspor ile Eskişehirspor altyapısında yetişen kanat oyuncusu Emre Lale yer alıyor. Bu 5 futbolcunun profesyonel sözleşmeleri resmen imzalandı.