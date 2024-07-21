Transfer döneminde geçen haftadan beri gaza basıp imzaları art arda attıran TFF 2'nci Lig ekibi Nazillispor, 3 oyuncu daha aldı.

Gurbetçi futbolcu takviyesi yapan siyah-beyazlı yönetim, Almanya'da SGV Freiberg altyapısında yetişen, CfR Pforzheim ve FC Normannia Gmünd'da forma giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Sungur ve Hollanda'da yetişerek Kayserispor ve Orduspor 1967'de görev yapan 21 yaşındaki Kürşat Babamoğlu ile anlaşma sağladı. Nazilli, son olarak Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra geçen sezonu Sancaktepe FK'da geçiren 27 yaşındaki sol bek Mert Utku Çarkçı'yı aldı.

Öte yandan Nazillispor'da kendisi de yerel gazete sahibi olan Başkan Şahin Kaya, ilçede yayın yapan bir diğer gazetenin sahibi Erdal Savaş'ı da yönetime başkan yardımcısı olarak dahil etti.