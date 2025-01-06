TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazillispor, devre arası hazırlık kampı için Antalya’da çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 32 futbolcunun katılımıyla gerçekleşen kamp sürecine yeni teknik ekibiyle hızlı bir başlangıç yaptı. Devre arasında teknik yapılanmaya giden Nazillispor’da, takımın başına Teknik Direktör Muzaffer Taşkın getirilirken, Sportif Direktörlük görevine Hüseyin Nergis atandı. Yeni teknik heyet, takımı ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlamak için kolları sıvadı.

Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, kampın ilk gününde yaptığı açıklamada, “Antalya kampımız oldukça neşeli bir atmosferde, yüksek moral ve motivasyonla başladı. Burada gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla, ligin ikinci yarısına tam anlamıyla hazır hale geleceğiz” ifadelerini kullandı. Kamp boyunca hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarına ağırlık verecek olan Nazillispor, hazırlık maçlarıyla eksiklerini tespit ederek ikinci yarı maratonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.