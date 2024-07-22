TFF 2. Lig'de transferde gençlere yönelen Nazillispor, düzenlediği seçmelerle Türkiye ve Avrupa'dan gelen 65 genç futbolcu arasından 5 yeteneği A takım kadrosuna dahil etti.

Genç yetenekler keşfedildi

Nazillispor, geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlediği seçmelerde büyük bir başarıya imza attı. Siyah-beyazlı kulüp, dört gün süren seçmelerde Türkiye ve Avrupa ülkelerinden katılan genç futbolcular arasından 5 yeteneği kadrosuna kattı.

Seçmelerin detayları

Nazillispor'un düzenlediği seçmelere katılan 65 genç futbolcu, teknik heyetin dikkatli gözlemleri ve değerlendirmeleri sonucunda test edildi. Teknik direktör ve ekibi, dört gün boyunca yeteneklerini sergileyen genç oyuncular arasından 5 futbolcuyu seçerek A takım kadrosuna dahil etti.