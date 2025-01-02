Nazillispor A.Ş. kulübünde uzun yıllardan buyana kulüp Müdürlüğü yapmakta olan ve spor camiasında çok sevilen Nazillispor A.Ş. takımının Kulüp Müdürü Bedri Alabay görevinden istifa etti.



İstifa sonrasında ise Nazillispor A.Ş. takımında kulüp Müdürlüğü görevine Erol Ercan’ı göreve getirildi.

Nazillispor A.Ş. ikinci yarı çalışmalarına başlamasının ardından uzun yıllardan buyana kulübün müdürlüğünü yapmakta olan ve spor camiasının sevilen isimlerinden olan Nazillispor A.Ş. kulübünün kulüp Müdürü Bedri Alabay’ın istifa haberi spor camiası içerisinde üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllardan buyana Nazillispor A.Ş. kulübüne Kulüp Müdürü olarak hizmet eden Bedri Alabay’ın istifa ederek kulüpte bulunan tüm futbolcu teknik heyet ve çalışanlarla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Nazillispor A.Ş. Kulüp Müdürü Bedri Alabay’ın görevinden ayrılmasının ardından Nazillispor A.Ş. yönetim Kurulu Bedri Alabay’dan boşalan Müdürlük görevine daha önce Erzincanspor ve Uşakspor’da görev yapan Erol Ercan’ı Kulüp Müdürü olarak göreve getirdiği öğrenildi.