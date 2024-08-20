Aydın’ın genç ve yetenekli antrenörlerinden Semih Atıcı, 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da scout (oyuncu izleme antrenörü) olarak göreve başladı.

Geçtiğimiz sezon Nazilli Belediyespor U11 Takımı’nı şampiyon yaparak adından söz ettiren Atıcı, bu kez teknik direktör Yüksel Yeşilova’nın ekibinde yer alacak. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya ile sözleşme imzalayan Atıcı’nın, altyapıdaki başarısı ve profesyonel futbolculuk geçmişi, onu bu önemli göreve taşıdı. Atıcı'nın scout ekibine katılması, kulüp camiasında memnuniyetle karşılandı.

Nazillispor'dan yapılan açıklamada, "Nazillispor altyapımızda yetişen ve 10 yıl profesyonel futbol geçmişi olan Semih Atıcı, scout görevine getirilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Atıcı’nın, Nazillispor’a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.